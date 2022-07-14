Мадонова (Ведерников) Нина Геннадьевна
женский, родилась 1951
Супруги
Мадонов ?Неизвестно г.р.
Дети
(Мадонова) Елена1979 г.р.
Мадонов Алексей25.04.1981 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мадонов ?
Рождение ребёнка
1979
Дочь: (Мадонова) Елена
Отец ребёнка: Мадонов ?
Рождение ребёнка
25.04.1981
Сын: Мадонов Алексей
Отец ребёнка: Мадонов ?