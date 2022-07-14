Мадонова (Ведерников) Нина Геннадьевна 1951 — найти родственников по фамилии на Familio

Мадонова (Ведерников) Нина Геннадьевна

Автор
ДК
Кошкин Д.

женский, родилась 1951

Супруги
Мадонов ?Неизвестно г.р.
Дети
(Мадонова) Елена1979 г.р.
Мадонов Алексей25.04.1981 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мадонов ?

Рождение ребёнка
1979

Дочь: (Мадонова) Елена

Отец ребёнка: Мадонов ?

Рождение ребёнка
25.04.1981

Сын: Мадонов Алексей

Отец ребёнка: Мадонов ?

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