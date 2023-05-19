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Соколова Наталья Юрьевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1984

Отец: Соколов Юрий Алексеевич

Мать: Соколова Надежда Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
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