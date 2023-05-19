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Соколова Наталья Юрьевна
Соколова Наталья Юрьевна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
26.12.1984
Пол
Женский
Отец
Соколов (Жеребцов) Юрий Алексеевич
1947 г.р.
Мать
Соколова (Демина) Надежда Васильевна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1984
Отец:
Соколов Юрий Алексеевич
Мать:
Соколова Надежда Васильевна
Москва
, город федерального значения Москва
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