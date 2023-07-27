Викин Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Викин Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.2001

Сын: Викин Глеб Константинович

Мать ребёнка: Викина Ульяна Сергеевна

Рождение ребёнка
06.04.2004

Дочь: Викина Лада Константиновна

Мать ребёнка: Викина Ульяна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Викина Ульяна Сергеевна

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