Викин Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.2001
Сын: Викин Глеб Константинович
Мать ребёнка: Викина Ульяна Сергеевна
Рождение ребёнка
06.04.2004
Дочь: Викина Лада Константиновна
Мать ребёнка: Викина Ульяна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Викина Ульяна Сергеевна