Скоблинов Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скоблинов Павел Максимович
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Скобленова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скоблинова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скоблинова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
Неизвестно