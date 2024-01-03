Скоблинов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоблинов Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скоблинов Павел Максимович

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Скобленова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скоблинова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скоблинова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
Неизвестно
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