Коломейцев Мирон Иакимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1900 ст.
Сын: Коломейцев Никита Миронович
Мать ребёнка: Коломейцева Дарья Павловна
Место жительства
1900 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно