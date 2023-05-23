Архипова (Рахматова) Таисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Артемьев Людмила Александровна
Отец ребёнка: Архипов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно