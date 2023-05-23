Архипова (Рахматова) Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Рахматова) Таисия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1913 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Артемьев Людмила Александровна

Отец ребёнка: Архипов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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