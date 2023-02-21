Чугунова (Чугунова) Аграфена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиВычислено 1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Дочь: Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Чугунов Николай Егорович
Рождение ребёнка
29.08.1848
Отец ребёнка: Чугунов Николай Егорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: Феврония Николаевна
Отец ребёнка: Чугунов Николай Егорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Дочь: Мавра Николаевна
Отец ребёнка: Чугунов Николай Егорович
Рождение ребёнка
21.01.1858
Сын: Чугунов Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Чугунов Николай Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Вычислено 1820