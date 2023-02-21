Чугунова (Чугунова) Аграфена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунова (Чугунова) Аграфена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Вычислено 1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Чугунов Николай Егорович

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.08.1848

Сын: Чугунов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Чугунов Николай Егорович

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: Феврония Николаевна

Отец ребёнка: Чугунов Николай Егорович

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Дочь: Мавра Николаевна

Отец ребёнка: Чугунов Николай Егорович

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.01.1858

Сын: Чугунов Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Чугунов Николай Егорович

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугунов Николай Егорович

Смерть
Вычислено 1820
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