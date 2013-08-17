Азовцева (Просецкая) Валентина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азовцева (Просецкая) Валентина Афанасьевна

Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

25.12.1939

Дата смерти

17.08.2013

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1939

Отец: Просецкий Афанасий Павлович

Мать: Просецкая Мария Ивановна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
во всех документах 25.11, на самом деле 25.12
Рождение ребёнка
31.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Азовцев Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азовцев Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Азовцев Анатолий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азовцев Анатолий Васильевич

Смерть
17.08.2013
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
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