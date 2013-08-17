Азовцева (Просецкая) Валентина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения25.12.1939
Дата смерти17.08.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1939
во всех документах 25.11, на самом деле 25.12
Рождение ребёнка
31.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Азовцев Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азовцев Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Азовцев Анатолий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.08.2013
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область