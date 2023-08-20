Петрухин Иван Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрухин Иван Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.04.2013

Жена: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
22.05.2013

Дочь: Петрухина Камилла Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
28.12.2021

Жена: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
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