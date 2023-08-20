Петрухин Иван Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.2013
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.05.2013
Дочь: Петрухина Камилла Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
28.12.2021
Жена: скрыто настройками приватности