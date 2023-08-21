Белова Ульяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1871 по 1872
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1871 по 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Белов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Федосия Ивановна
Отец ребёнка: Белов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Иван Иванович
Отец ребёнка: Белов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Белов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Белов Иван Федорович
Смерть
1935