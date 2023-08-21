Белова Ульяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Ульяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1871 по 1872

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1871 по 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Белов Василий Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Федосия Ивановна

Отец ребёнка: Белов Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Иван Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Белов Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Белов Иван Федорович

Смерть
1935
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