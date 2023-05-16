Матюшенко Артур Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшенко Артур Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.2014

Сын: Матюшенко матвей артурович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.01.2018

Сын: Матюшенко Илья артурович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

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