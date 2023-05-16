Матюшенко Артур Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.2014
Сын: Матюшенко матвей артурович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.01.2018
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана