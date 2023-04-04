Сорокина Гликерья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Гликерья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1822

Дата смерти

15.10.1892

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.01.1848

Сын: Сорокин Фрол Игнатьевич

Отец ребёнка: Сорокин Игнат Яковлевич

Бракосочетание
До 10.08.1850

Муж: Сорокин Игнат Яковлевич

Рождение ребёнка
Около ?.10.1855

Сын: Сорокин Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Сорокин Игнат Яковлевич

Рождение ребёнка
Около ?.04.1857

Сын: Сорокин Каллистрат Игнатьевич

Отец ребёнка: Сорокин Игнат Яковлевич

Рождение ребёнка
08.07.1860

Сын: Сорокин Петр Игнатьевич

Отец ребёнка: Сорокин Игнат Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.08.1863

Дочь: Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Сорокин Игнат Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
15.10.1892
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
17.10.1892
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