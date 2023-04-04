Сорокина Гликерья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1822
Дата смерти15.10.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.01.1848
Отец ребёнка: Сорокин Игнат Яковлевич
Бракосочетание
До 10.08.1850
Рождение ребёнка
Около ?.10.1855
Сын: Сорокин Григорий Игнатьевич
Отец ребёнка: Сорокин Игнат Яковлевич
Рождение ребёнка
Около ?.04.1857
Сын: Сорокин Каллистрат Игнатьевич
Отец ребёнка: Сорокин Игнат Яковлевич
Рождение ребёнка
08.07.1860
Отец ребёнка: Сорокин Игнат Яковлевич
Рождение ребёнка
05.08.1863
Дочь: Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Сорокин Игнат Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.10.1892
Похороны
17.10.1892