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Варфоломей Иванович

Место рождения

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Иван Дмитриевич

Мать: Лукерья Сергеевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Дмитрий Варфоломеевич

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ольга Варфоломеевна

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Екатерина Варфоломеевна

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно