Варфоломей Иванович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Иван Дмитриевич
Мать: Лукерья Сергеевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ольга Варфоломеевна
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Екатерина Варфоломеевна
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно