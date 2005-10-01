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Никишин Константин Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1924

Дата смерти

01.10.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
С 12.08.1942 по 21.04.1950
Род войск: Морская пехота Воинское звание: Краснофлотец Призван 12.08.1942 Беломорским РВК, Карело-Финская ССР, Беломорский р-н. Воинское звание – краснофлотец. Служил в 254-й морской стрелковой брига... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
01.10.2005
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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