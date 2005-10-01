Никишин Константин Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1924
Дата смерти01.10.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 12.08.1942 по 21.04.1950
Род войск: Морская пехота Воинское звание: Краснофлотец Призван 12.08.1942 Беломорским РВК, Карело-Финская ССР, Беломорский р-н. Воинское звание – краснофлотец. Служил в 254-й морской стрелковой брига... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
01.10.2005
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область