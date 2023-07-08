Нутрихина Пелагия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нутрихина Пелагия Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Нутрихин Григорий Ильин

Отец ребёнка: Нутрихин Илья Алексиев

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Нутрихин Семен Ильин

Отец ребёнка: Нутрихин Илья Алексиев

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Нутрихин Андрей Ильин

Отец ребёнка: Нутрихин Илья Алексиев

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Нутрихина Меланья Ильина

Отец ребёнка: Нутрихин Илья Алексиев

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Нутрихина Мария Ильина

Отец ребёнка: Нутрихин Илья Алексиев

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Нутрихин Степан Ильин

Отец ребёнка: Нутрихин Илья Алексиев

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Нутрихин Михаил Ильин

Отец ребёнка: Нутрихин Илья Алексиев

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Нутрихина Стефанида Ильина

Отец ребёнка: Нутрихин Илья Алексиев

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Нутрихина Акилинья Ильина

Отец ребёнка: Нутрихин Илья Алексиев

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нутрихин Илья Алексиев

Чермянино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно