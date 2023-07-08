Нутрихина Пелагия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Нутрихин Илья Алексиев
Рождение ребёнка
1818
Сын: Нутрихин Семен Ильин
Отец ребёнка: Нутрихин Илья Алексиев
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Нутрихин Илья Алексиев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Нутрихина Меланья Ильина
Отец ребёнка: Нутрихин Илья Алексиев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Нутрихина Мария Ильина
Отец ребёнка: Нутрихин Илья Алексиев
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Нутрихин Илья Алексиев
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Нутрихин Илья Алексиев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Нутрихина Стефанида Ильина
Отец ребёнка: Нутрихин Илья Алексиев
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Нутрихина Акилинья Ильина
Отец ребёнка: Нутрихин Илья Алексиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно