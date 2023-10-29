Бандур Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бандур Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1940

Сын: Бондур Петр Александрович

Мать ребёнка: Шеншеуцкая Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амплеева Валентина Александровна

Мать ребёнка: Бандур Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бандур Владимир Александрович

Мать ребёнка: Бандур Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бандур Леонид Александрович

Мать ребёнка: Бандур Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бандур Софья

Смерть
Неизвестно
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