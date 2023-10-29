Бандур Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1940
Сын: Бондур Петр Александрович
Мать ребёнка: Шеншеуцкая Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амплеева Валентина Александровна
Мать ребёнка: Бандур Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бандур Владимир Александрович
Мать ребёнка: Бандур Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бандур Леонид Александрович
Мать ребёнка: Бандур Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бандур Софья
Смерть
Неизвестно