Фатыхов Габдельбар Фатыхович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатыхов Габдельбар Фатыхович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Дата смерти

12.11.2012

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Галеев Фатых Фатыхович

Мать: Гамиля

Смерть
12.11.2012
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