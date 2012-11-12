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Фатыхов Габдельбар Фатыхович
Фатыхов Габдельбар Фатыхович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1959
Дата смерти
12.11.2012
Пол
Мужской
Отец
Галеев Фатых Фатыхович
1921 г.р.
Мать
Гамиля
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец:
Галеев Фатых Фатыхович
Мать:
Гамиля
Смерть
12.11.2012
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