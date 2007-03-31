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Вокуева Мария Алексеевна
Вокуева Мария Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.03.2007
Пол
Женский
Отец
Вокуев Алексей Федорович
1980 г.р.
Мать
Нечаева Анастасия Павлиновна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.2007
Отец:
Вокуев Алексей Федорович
Мать:
Нечаева Анастасия Павлиновна
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