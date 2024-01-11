(Гараева) Мажуда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гараева) Мажуда

(Гараева) Мажуда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Между 1906 и 1998 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гараев Габдрахман

Мать: Гараева Шамсехаят

Рождение ребёнка
07.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагит

Рождение ребёнка
10.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагит

Рождение ребёнка
16.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хафизова Райхана

Отец ребёнка: Сагит

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сагит

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close