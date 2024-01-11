(Гараева) Мажуда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гараев Габдрахман
Мать: Гараева Шамсехаят
Рождение ребёнка
07.07.1961
Рождение ребёнка
10.07.1963
Рождение ребёнка
16.08.1965
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хафизова Райхана
Отец ребёнка: Сагит
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сагит
Смерть
Неизвестно