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Емельянов Борис Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

16.10.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Емельянов Николай Васильевич

Мать: Емельянова Олимпиада Григорьевна

На момент смерти окт 1972 было 32г. Может он 1939 г р
Смерть
16.10.1972
Васкелово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма Умер через 5 дней после получения травмы (поленом по голове) Свид-во о смерти I.BO 255418 от 18.10.1972
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