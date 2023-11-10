Емельянов Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти16.10.1972
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1940
На момент смерти окт 1972 было 32г. Может он 1939 г р
Смерть
16.10.1972
Васкелово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма Умер через 5 дней после получения травмы (поленом по голове) Свид-во о смерти I.BO 255418 от 18.10.1972