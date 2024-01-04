(Айнетдинова) Халися — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Айнетдинова) Халися

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.09.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1894

Отец: Сатдаров Айнетдин Албут

Мать: Сатдарова Мафтюха

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сания

Отец ребёнка: не указан

д.Кадомка, Красно-Октябрьский р-н Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Летфуллин Каюм

Отец ребёнка: не указан

д.Кадомка, Красно-Октябрьский р-н Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно
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