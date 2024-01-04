(Айнетдинова) Халися
Место рождения
Дата рождения01.09.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1894
Отец: Сатдаров Айнетдин Албут
Мать: Сатдарова Мафтюха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сания
Отец ребёнка: не указан
д.Кадомка, Красно-Октябрьский р-н Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Летфуллин Каюм
Отец ребёнка: не указан
д.Кадомка, Красно-Октябрьский р-н Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно