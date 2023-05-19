Антонов Алексей Осипович
Место рождения
Дата рождения10.02.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1889
22 февраля 1889 г. по новому стилю
Крещение
12.02.1889
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
24 февраля 1889 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
08.08.1915
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Антонова Таисия Васильевна
21 августа 1915 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
30.08.1918
Дочь: Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Антонова Таисия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно