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Антонов Алексей Осипович

Место рождения

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

10.02.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1889

Отец: Антонов Осип Алексеевич

Мать: Антонова Марья Андриановна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
22 февраля 1889 г. по новому стилю
Крещение
12.02.1889
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
24 февраля 1889 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
08.08.1915

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Антонова Таисия Васильевна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
21 августа 1915 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
30.08.1918

Дочь: Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Антонова Таисия Васильевна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Таисия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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