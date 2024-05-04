Латышева (Латышева) Пелагея Поликарповна
Место рождения
Дата рождения26.09.1870 ст.
Дата смерти18.11.1870 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1870 ст.
Пелагея рождена 26 сентября, крещена 26, запись 31. Теребихской деревни Поликарп Михайлов латышев и законная жена его Фекла Алексеева оба православные ГААО Ф.29 Оп. 24 Д. 16 с. 376 | Госархив Арханг... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.11.1870 ст.
Причина смерти: от родимца | Умерла 18 ноября 1870 г., погребена 21, запись 25. теребихской деревни крестьянина Поликарпа Михайлова Латышева дочь младенец Пелагея, от родимца, 1,5 мес. ГААО Ф.29 Оп.... Показать все