Латышева (Латышева) Пелагея Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Латышева) Пелагея Поликарповна

Место рождения

Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

26.09.1870 ст.

Дата смерти

18.11.1870 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1870 ст.

Отец: Латышев Поликарп Михайлович

Мать: Латышева (Лазарева) Фекла Алексеевна

Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Пелагея рождена 26 сентября, крещена 26, запись 31. Теребихской деревни Поликарп Михайлов латышев и законная жена его Фекла Алексеева оба православные ГААО Ф.29 Оп. 24 Д. 16 с. 376 | Госархив Арханг... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
18.11.1870 ст.
Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от родимца | Умерла 18 ноября 1870 г., погребена 21, запись 25. теребихской деревни крестьянина Поликарпа Михайлова Латышева дочь младенец Пелагея, от родимца, 1,5 мес. ГААО Ф.29 Оп.... Показать все

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