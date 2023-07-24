Кулачковский Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулачковский Николай Сергеевич

Место рождения

Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

17.04.1903

Дата смерти

Около 1960

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1903

Отец: Кулачковский Сергей Викентьевич

Мать: Кулачковская Антонина Ильинична

Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
27.04.1930

Дочь: Лискина Инна Николаевна

Мать ребёнка: Кулачковская Валентина Николаевна

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулачковский Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Кулачковская Валентина Николаевна

Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
Около 1960
Москва, город федерального значения Москва
101000
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