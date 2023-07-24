Кулачковский Николай Сергеевич
Место рожденияVitebsk Region Belarus
Дата рождения17.04.1903
Дата смертиОколо 1960
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1903
Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
27.04.1930
Дочь: Лискина Инна Николаевна
Мать ребёнка: Кулачковская Валентина Николаевна
Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулачковский Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Кулачковская Валентина Николаевна
Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
Около 1960
Москва, город федерального значения Москва
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