Костин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костин Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Костин Григорий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1915

Сын: Костин Александр Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1917

Сын: Костин Илья Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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