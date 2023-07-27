Костин Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Костин Григорий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1915
Сын: Костин Александр Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1917
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно