Кузнецов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Николай
Мать: Кузнецова Валентина
Рождение ребёнка
09.10.1999
Дочь: Казначеева Марина Владимировна
Мать ребёнка: Кузнецова Венера Васильевна
Рождение ребёнка
21.02.2004
Сын: Кузнецов Кирилл Владимирович
Мать ребёнка: Кузнецова Венера Васильевна
Рождение ребёнка
12.12.2008
Дочь: Кузнецова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Кузнецова Венера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно