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Кузнецов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Николай

Мать: Кузнецова Валентина

Рождение ребёнка
09.10.1999

Дочь: Казначеева Марина Владимировна

Мать ребёнка: Кузнецова Венера Васильевна

Рождение ребёнка
21.02.2004

Сын: Кузнецов Кирилл Владимирович

Мать ребёнка: Кузнецова Венера Васильевна

Рождение ребёнка
12.12.2008

Дочь: Кузнецова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Кузнецова Венера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Венера Васильевна

Смерть
Неизвестно