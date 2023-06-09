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Волкова (Лахменкова) Валентина Владимировна
Волкова (Лахменкова) Валентина Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.07.1982
Пол
Женский
Отец
Лахменков Владимир Григорьевич
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1982
Отец:
Лахменков Владимир Григорьевич
Мать: не указана
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