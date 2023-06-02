Евдокимов Илья Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Илья Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокимова Людмила Ильинична

Мать ребёнка: Мелентьева Елена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Михаил Ильич

Мать ребёнка: Мелентьева Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелентьева Елена Александровна

Смерть
Неизвестно