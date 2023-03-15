Круглов Федор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКруглов Федор Андреевич

Круглов Федор Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1925

Дата смерти

?.11.1994

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1925

Отец: Круглов Андрей Валерьянович

Мать: Круглова Пелагея Романовна

Рождение ребёнка
14.10.1951

Дочь: Столповская Людмила Федоровна

Мать ребёнка: Круглова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
23.02.1954

Дочь: Кулинченко Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Круглова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1956

Сын: Круглов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Круглова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Круглова Александра Ивановна

Смерть
?.11.1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close