Круглов Федор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1925
Дата смерти?.11.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1925
Рождение ребёнка
14.10.1951
Дочь: Столповская Людмила Федоровна
Мать ребёнка: Круглова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1954
Дочь: Кулинченко Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Круглова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1956
Мать ребёнка: Круглова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1994