Карпухина (Суханова) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухина (Суханова) Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

4

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
4

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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