Кретов Анатолий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1940
Дата смерти19.12.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1940
Отец: Кретов Андрей Степанович
Мать: Кретова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зуева Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Кретова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кретова Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.12.2021