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Кретов Анатолий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1940

Дата смерти

19.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1940

Отец: Кретов Андрей Степанович

Мать: Кретова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зуева Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Кретова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кретова Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кретова Валентина Васильевна

Смерть
19.12.2021