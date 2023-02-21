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Садыков Валерий Минниахметович
Садыков Валерий Минниахметович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Пол
Мужской
Отец
Садыков Минниахмет
1905 г.р.
Мать
Садыкова (Фаттахова) Катифа Фаттаховна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец:
Садыков Минниахмет
Мать:
Садыкова Катифа Фаттаховна
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