Садыков Валерий Минниахметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыков Валерий Минниахметович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Садыков Минниахмет

Мать: Садыкова Катифа Фаттаховна

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