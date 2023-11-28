Де Бове Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Де Бове Сергей Сергеевич

Место рождения

Новгород

Дата рождения

11.07.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1843

Отец: Бове Сергей Осипович

Мать: Бове Елизавета Арсеньевна

Новгород
Рождение ребёнка
28.05.1869

Сын: Де Бовэ Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Де Бовэ Сарра Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.01.1877

Сын: Де Бове Клавдий Сергееви

Мать ребёнка: Де Бовэ Сарра Александровна

с. Фатуевка Пензенская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Де Бовэ Сарра Александровна

Смерть
Неизвестно
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