Де Бове Сергей Сергеевич
Место рожденияНовгород
Дата рождения11.07.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1843
Отец: Бове Сергей Осипович
Новгород
Рождение ребёнка
28.05.1869
Сын: Де Бовэ Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Де Бовэ Сарра Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.01.1877
Мать ребёнка: Де Бовэ Сарра Александровна
с. Фатуевка Пензенская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно