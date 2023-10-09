Потапкина (Коптелова-Конькова) Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1884
Дата смерти02.03.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1884
Рождение ребёнка
16.03.1901
Сын: Потапкин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Потапкин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
21.03.1903
Сын: Потапкин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Потапкин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
17.04.1904
Сын: Потапкин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Потапкин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
01.12.1905
Сын: Потапкин Федор Михайлович
Отец ребёнка: Потапкин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
20.10.1907
Дочь: Теннисон Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Потапкин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
04.02.1911
Дочь: Маркелова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Потапкин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
12.02.1913
Дочь: Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Потапкин Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.1939