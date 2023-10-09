Потапкина (Коптелова-Конькова) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапкина (Коптелова-Конькова) Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1884

Дата смерти

02.03.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1884

Отец: Коптелов-Коньков Федор Иванович

Мать: Коптелова-Конькова Екатерина Поликарповна

Рождение ребёнка
16.03.1901

Сын: Потапкин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Потапкин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
21.03.1903

Сын: Потапкин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Потапкин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
17.04.1904

Сын: Потапкин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Потапкин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
01.12.1905

Сын: Потапкин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Потапкин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
20.10.1907

Дочь: Теннисон Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Потапкин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
04.02.1911

Дочь: Маркелова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Потапкин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
12.02.1913

Дочь: Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Потапкин Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапкин Михаил Петрович

Смерть
02.03.1939
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