Фёдоров Александр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдорова Александр Александрович
Мать ребёнка: Фёдорова (Новгородцева) Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёдорова Марина Александровна
Мать ребёнка: Фёдорова (Новгородцева) Валентина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно