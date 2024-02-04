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Фёдоров Александр

Место рождения

Казанка, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Казанка, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдорова Александр Александрович

Мать ребёнка: Фёдорова (Новгородцева) Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёдорова Марина Александровна

Мать ребёнка: Фёдорова (Новгородцева) Валентина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёдорова (Новгородцева) Валентина Сергеевна

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