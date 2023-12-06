Лунькова Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунькова Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
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Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Луньков Александр Павлович

Отец ребёнка: Луньков Павел

Невежкино, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луньков Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луньков Павел

Смерть
Неизвестно
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