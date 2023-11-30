Татар Николай Стефанович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Татар Стефан Кузьмин
Мать: ?
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно