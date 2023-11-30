Татар Николай Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татар Николай Стефанович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Татар Стефан Кузьмин

Мать: ?

Рождение ребёнка
1822

Сын: Татар Федор Николаевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1827

Сын: Татар Марко Николаевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1836

Сын: Татар Демьян Николаевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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