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(Хомрач) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1902

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1902

Отец: Хомрач Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1925

Сын: Агафонов Вадим

Отец ребёнка: Агафонов Владимир

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
10.06.1931

Сын: Агафонов Геннадий

Отец ребёнка: Агафонов Владимир

Усть-Камчатск, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
08.09.1935

Дочь: Дина

Отец ребёнка: Агафонов Владимир

Эворон, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
24.09.1944

Сын: Агафонов Евгений

Отец ребёнка: Агафонов Владимир

Екатеринославка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафонов Владимир

Смерть
1983
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