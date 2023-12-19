(Хомрач) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1902
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1902
Отец: Хомрач Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1925
Сын: Агафонов Вадим
Отец ребёнка: Агафонов Владимир
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
10.06.1931
Сын: Агафонов Геннадий
Отец ребёнка: Агафонов Владимир
Усть-Камчатск, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
08.09.1935
Дочь: Дина
Отец ребёнка: Агафонов Владимир
Эворон, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
24.09.1944
Сын: Агафонов Евгений
Отец ребёнка: Агафонов Владимир
Екатеринославка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агафонов Владимир
Смерть
1983