Ефименко Прасковья ПЕТРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефименко Прасковья ПЕТРОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Ефименко Филипп Акимович

Отец ребёнка: Ефименко Аким Степанович

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Горемыкина Ефросинья Акимовна

Отец ребёнка: Ефименко Аким Степанович

Родионовка, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефименко Устинья Акимовна

Отец ребёнка: Ефименко Аким Степанович

Смерть
Неизвестно
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