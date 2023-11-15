Ефименко Прасковья ПЕТРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Ефименко Аким Степанович
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Горемыкина Ефросинья Акимовна
Отец ребёнка: Ефименко Аким Степанович
Родионовка, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефименко Устинья Акимовна
Отец ребёнка: Ефименко Аким Степанович
Смерть
Неизвестно