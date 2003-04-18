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Плакитина Софья Сергеевна
Плакитина Софья Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.04.2003
Пол
Женский
Отец
Плакитин Сергей Александрович
1973 г.р.
Мать
Плакитина Наталья Александровна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.2003
Отец:
Плакитин Сергей Александрович
Мать:
Плакитина Наталья Александровна
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