Ишмухаметова Минъямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмухаметова Минъямал

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1957

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: (Абдрашитова) Гилмиямал Мухамадиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмухаметов Аюп Газизович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишмухаметов Масгут Аюпович

Отец ребёнка: Ишмухаметов Аюп Газизович

Рождение ребёнка
15.02.1928

Дочь: Юсупова (Ишмухаметова) Зухра Аюповна

Отец ребёнка: Ишмухаметов Аюп Газизович

Смерть
Около 1957
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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