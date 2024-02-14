Ишмухаметова Минъямал
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1957
ПолЖенский
Отец
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ишмухаметов Аюп Газизович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишмухаметов Масгут Аюпович
Отец ребёнка: Ишмухаметов Аюп Газизович
Рождение ребёнка
15.02.1928
Дочь: Юсупова (Ишмухаметова) Зухра Аюповна
Отец ребёнка: Ишмухаметов Аюп Газизович
Смерть
Около 1957
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно