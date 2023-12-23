Агрипина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиПосле 1780 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767 ст.
Дочь: Ефимия Степанова
Отец ребёнка: Степан Ефимов
Рождение ребёнка
1769 ст.
Сын: Фома Степанов
Отец ребёнка: Степан Ефимов
Рождение ребёнка
1770 ст.
Дочь: Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Степан Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Ефимов
Смерть
После 1780 ст.