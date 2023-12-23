Агрипина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

После 1780 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767 ст.

Дочь: Ефимия Степанова

Отец ребёнка: Степан Ефимов

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1769 ст.

Сын: Фома Степанов

Отец ребёнка: Степан Ефимов

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1770 ст.

Дочь: Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Степан Ефимов

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Ефимов

Смерть
После 1780 ст.
Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
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