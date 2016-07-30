Федорова (Бабушкина) Изабелла Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1939
Дата смерти30.07.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1962
Сын: Федоров Алексей Вячеславович
Отец ребёнка: Федоров Вячеслав Викторович
Рождение ребёнка
01.06.1970
Сын: Федоров Юрий Вячеславович
Отец ребёнка: Федоров Вячеслав Викторович
Смерть
30.07.2016