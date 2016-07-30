Федорова (Бабушкина) Изабелла Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Бабушкина) Изабелла Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1939

Дата смерти

30.07.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1962

Сын: Федоров Алексей Вячеславович

Отец ребёнка: Федоров Вячеслав Викторович

Рождение ребёнка
01.06.1970

Сын: Федоров Юрий Вячеславович

Отец ребёнка: Федоров Вячеслав Викторович

Смерть
30.07.2016
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