Выблов Александр Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 11.01.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 11.01.1915
Отец: Выблов Иван Антонович
Мать: Выблова Мария Ивановна
Военная служба
Между 1938 и 09.05.1945
Рождение ребёнка
1944
Сын: Выблов Валерий Александрович
Мать ребёнка: Выблова Татьяна Григорьевна
Меленск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Вычислено 13.01.1959
Вторым браком