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Выблов Александр Иванович

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

Вычислено 11.01.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 11.01.1915

Отец: Выблов Иван Антонович

Мать: Выблова Мария Ивановна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Военная служба
Между 1938 и 09.05.1945
Рождение ребёнка
1944

Сын: Выблов Валерий Александрович

Мать ребёнка: Выблова Татьяна Григорьевна

Меленск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Вычислено 13.01.1959

Жена: Выблова Татьяна Григорьевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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