- Гавриил Иванов
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: - Иван Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: - Феодора Гаврилова
Мать ребёнка: - Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1790
Сын: - Яков Гаврилов
Мать ребёнка: - Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1791
Сын: - Андрей Гаврилов
Мать ребёнка: - Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: - Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно