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- Гавриил Иванов

Место рождения

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1713 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1754 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: - Иван Степанов

Мать: не указана

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: - Феодора Гаврилова

Мать ребёнка: - Ирина Иванова

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: - Яков Гаврилов

Мать ребёнка: - Ирина Иванова

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: - Андрей Гаврилов

Мать ребёнка: - Ирина Иванова

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: - Ирина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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