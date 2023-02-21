Лопанов Александр Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопанов Александр Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1895 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1900

Сын: Лопанов Иван Александрович

Мать ребёнка: Лопанова Пелагея

Рождение ребёнка
07.05.1911

Сын: Лопанов Стефан Александрович

Мать ребёнка: Лопанова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопанова Пелагея

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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