Лопанов Александр Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1900
Сын: Лопанов Иван Александрович
Мать ребёнка: Лопанова Пелагея
Рождение ребёнка
07.05.1911
Сын: Лопанов Стефан Александрович
Мать ребёнка: Лопанова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопанова Пелагея
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно