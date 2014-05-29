Вохмякова (Пилипчук) Стефания Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вохмякова (Пилипчук) Стефания Федоровна

Место рождения

Годыха, Житомирська область

Дата рождения

18.04.1923

Дата смерти

29.05.2014

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1923

Отец: Пилипчук Федор Афанасьевич

Мать: Пилипчук Анна Ивановна

Годыха, Житомирська область
Рождение ребёнка
23.10.1946

Дочь: Шумейко Светлана Борисовна

Отец ребёнка: Вохмяков Борис Иванович

Село Новый Мирополь, Дзержинского района, Житомирской области, Украина
Смерть
29.05.2014
Находка, Находкинский, Приморский край
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