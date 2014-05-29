Вохмякова (Пилипчук) Стефания Федоровна
Место рождения
Дата рождения18.04.1923
Дата смерти29.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1923
Отец: Пилипчук Федор Афанасьевич
Мать: Пилипчук Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.10.1946
Дочь: Шумейко Светлана Борисовна
Отец ребёнка: Вохмяков Борис Иванович
Село Новый Мирополь, Дзержинского района, Житомирской области, Украина
Смерть
29.05.2014
Находка, Находкинский, Приморский край