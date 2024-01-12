Дарья Солдатка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Солдатка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Отец

1768 г.р.

Мать

1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Кузьма Ларионов

Мать: Анна

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