Мумбер Виктория Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мумбер Виктория Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.2005

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.2005

Отец: Мумбер Евгений

Мать: Мумбер Оксана Валерьевна

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