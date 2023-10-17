Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1901 г.р.
1905 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Иустина

Отец ребёнка: Бобылев Николай

Бобылева, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Бобылев Алексей

Отец ребёнка: Бобылев Николай

Бобылева, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бобылев Николай

Бобылева, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобылев Семен

Отец ребёнка: Бобылев Николай

Бобылева, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобылев Николай

Бобылева, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобылев Николай

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