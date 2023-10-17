Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Иустина
Отец ребёнка: Бобылев Николай
Рождение ребёнка
1905
Сын: Бобылев Алексей
Отец ребёнка: Бобылев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бобылев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобылев Семен
Отец ребёнка: Бобылев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бобылев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобылев Николай